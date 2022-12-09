Cтало известно, почему у "Барселоны" возникли проблемы с игроком за 90 миллионов

Испанская "Барселона" из-за раздутой зарплатной ведомости не может заявить своего 18-летнего таланта Гави как игрока основного состава. Об этом сообщает Marca.

Отмечается, что он числится в качестве игрока резервной команды, в результате чего выступает под 30-м номером, а не 6-м, как ему хотелось бы.

Похоже, не удастся решить этот вопрос и во время зимнего трансферного окна.

Добавим, что в сентябре он продлил контракт с каталонским клубом до 2026 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 90 миллионов евро.

На ЧМ-2022 в Катаре Гави был основным игроком сборной Испании, вылетевшей из турнира на стадии 1/8 финала.

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