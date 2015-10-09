"Барселону" лишили лидерства в Ла Лиге

Мадридский "Атлетико" одержал победу над "Леванте" в матче 11-го тура чемпионата Испании и поднялся на первую строчку турнирной таблицы, сообщают Vesti.kz.

Счёт встречи на 36-й минуте открыл защитник "матрасников" Алехандро Гримальдо. После перерыва преимущество мадридцев увеличил Джулиано Симеоне, который отличился на 62-й минуте и установил окончательный результат - 2:0.

После 11 туров Ла Лиги в активе "Атлетико" 28 очков. Команда возглавила чемпионскую гонку. "Леванте" с десятью баллами занимает 16-е место.

В следующем туре, 8 ноября, "Леванте" сыграет на выезде с "Сельтой", а "Атлетико" в этот же день примет "Барселону".

"Барса" имеет 27 баллов и теперь занимает второе место. Сегодня. в ночь с 31 октября на 1 ноября "сине-гранатовые" сыграют на своём поле с "Алавесом".

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!