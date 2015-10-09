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Испания
Вчера 20:06
 

"Барселону" лишили лидерства в Ла Лиге

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"Барселону" лишили лидерства в Ла Лиге ©x.com/atleti

Мадридский "Атлетико" одержал победу над "Леванте" в матче 11-го тура чемпионата Испании и поднялся на первую строчку турнирной таблицы, сообщают Vesti.kz.

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Мадридский "Атлетико" одержал победу над "Леванте" в матче 11-го тура чемпионата Испании и поднялся на первую строчку турнирной таблицы, сообщают Vesti.kz.

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Счёт встречи на 36-й минуте открыл защитник "матрасников" Алехандро Гримальдо. После перерыва преимущество мадридцев увеличил Джулиано Симеоне, который отличился на 62-й минуте и установил окончательный результат - 2:0.

После 11 туров Ла Лиги в активе "Атлетико" 28 очков. Команда возглавила чемпионскую гонку. "Леванте" с десятью баллами занимает 16-е место.

В следующем туре, 8 ноября, "Леванте" сыграет на выезде с "Сельтой", а "Атлетико" в этот же день примет "Барселону".

"Барса" имеет 27 баллов и теперь занимает второе место. Сегодня. в ночь с 31 октября на 1 ноября "сине-гранатовые" сыграют на своём поле с "Алавесом".

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Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Атлетико М 11 9 1 1 22-8 28
2 Барселона 10 9 0 1 40-11 27
3 Реал М 10 8 0 2 25-10 24
4 Бетис 10 6 2 2 16-14 20
5 Реал Сосьедад 10 6 1 3 19-18 19
6 Севилья 10 5 2 3 16-16 17
7 Алавес 10 3 3 4 14-11 12
8 Атлетик 9 3 3 3 12-9 12
9 Райо Вальекано 10 3 3 4 15-20 12
10 Сельта 11 2 6 3 10-10 12
11 Вильярреал 11 3 3 5 15-15 12
12 Эспаньол 11 3 2 6 13-14 11
13 Осасуна 10 3 2 5 10-20 11
14 Расинг 10 3 2 5 15-26 11
15 Депортиво 10 2 5 3 13-13 11
16 Леванте 11 2 4 5 16-21 10
17 Эльче 10 2 4 4 14-17 10
18 Хетафе 10 2 3 5 5-15 9
19 Валенсия 10 1 3 6 7-17 6
20 Малага 10 0 5 5 7-19 5

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Чемпионат Испании 2026/27   •   Испания, Бильбао   •   Регулярный чемпионат, мужчины
2 ноября 01:00   •   не начат
Атлетик
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Реал Сосьедад
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