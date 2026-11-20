Каталонская "Барселона" отказалась от идеи подписать защитника английского "Манчестер Юнайтед" Лисандро Мартинеса. Об этом рассказал агент футболиста Педро Браво, передают Vesti.kz.

Флик и Деку отказались от Мартинеса

По его словам, он предложил спортивному директору "Барселоны" Деку кандидатуру 28-летнего аргентинца. Однако в каталонском ответили отказом.

"Лисандро не нравится ни Деку, ни Флику. Деку сказал, что это хороший футболист, но он им не нравится и не подходит", — приводит слова Браво El Chiringuito.

Трансфер ещё не закрыт

По данным Mundo Deportivo, "Барселона" рассматривает вариант Мартинеса в качестве бюджетного варианта, поскольку его контракт с "Манчестер Юнайтед" заканчивается летом 2027 года.

Отмечается, что сам футболист готов обсудить вариант с переходом в каталонский клуб. Умение защитника играть левой ногой и большой опыт соответствуют профилю, который ищет Деку.

Мартинес может покинуть МЮ

Несмотря на наличие опции продления контракта до лета 2028 года, у Мартинеса напряжённые отношения с "Манчестер Юнайтед".

Защитник выступает за манкунианцев с 2022 года. В том же году он стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины.

В нынешнем сезоне Мартинес провёл 11 матчей во всех турнирах и забил один гол. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 45 миллионов евро.



