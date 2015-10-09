В "Барселоне" объявили о трансфере нового вингера: он забил 36 голов

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта подтвердил, что каталонский клуб подписывает немецкого вингера дортмундской "Боруссии" Карима Адейеми, передают Vesti.kz.

"Это очень хороший и быстрый футболист. Мы долгое время наблюдали за его выступлениями. Рады, что сможем подписать Карима. Деку (спортивный директор "Барселоны" - прим. Vesti.kz) проделал хорошую работу", — цитирует слова Лапорты инсайдер Фабрицио Романо.

Сколько заплатит "Барселона"

Ранее сообщалось, что за трансфер немецкого футболиста каталонцы выплатят 22 миллиона евро. Ещё семь миллионов евро предусмотрены в виде бонусов.

Сам Адейеми подпишет с "сине-гранатовыми" долгосрочный контракт, рассчитанный на пять лет.

Фото: Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

Карьера и успехи Адейеми в Германии

Карим Адейеми выступал за дортмундскую "Боруссию" с 2022 года, перейдя из австрийского "Ред Булл Зальцбург" за 30 миллионов евро.

Одним из главных достижений немца за время выступлений в Дортмунде стал выход в финал Лиги чемпионов сезона-2023/24. Тогда "Боруссия" дошла до решающего матча турнира, где уступила мадридскому "Реалу" со счётом 0:2.

За время выступлений в составе немецкого клуба Адейеми провёл 146 матчей, забил 36 голов и отдал 25 результативных передач.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего футболиста составляет 40 миллионов евро.

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