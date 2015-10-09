Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
| 1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Испания
Сегодня 11:31
 

В "Барселоне" объявили о трансфере нового вингера: он забил 36 голов

  Комментарии

Поделиться
В "Барселоне" объявили о трансфере нового вингера: он забил 36 голов ©Depositphotos/mrogowski_photography

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта подтвердил, что каталонский клуб подписывает немецкого вингера дортмундской "Боруссии" Карима Адейеми, передают Vesti.kz.

Поделиться

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта подтвердил, что каталонский клуб подписывает немецкого вингера дортмундской "Боруссии" Карима Адейеми, передают Vesti.kz.

"Это очень хороший и быстрый футболист. Мы долгое время наблюдали за его выступлениями. Рады, что сможем подписать Карима. Деку (спортивный директор "Барселоны" - прим. Vesti.kz) проделал хорошую работу", — цитирует слова Лапорты инсайдер Фабрицио Романо.

Сколько заплатит "Барселона"

Ранее сообщалось, что за трансфер немецкого футболиста каталонцы выплатят 22 миллиона евро. Ещё семь миллионов евро предусмотрены в виде бонусов.

Сам Адейеми подпишет с "сине-гранатовыми" долгосрочный контракт, рассчитанный на пять лет.

Карим Адейеми в составе Фото: Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

Карьера и успехи Адейеми в Германии

Карим Адейеми выступал за дортмундскую "Боруссию" с 2022 года, перейдя из австрийского "Ред Булл Зальцбург" за 30 миллионов евро.

Одним из главных достижений немца за время выступлений в Дортмунде стал выход в финал Лиги чемпионов сезона-2023/24. Тогда "Боруссия" дошла до решающего матча турнира, где уступила мадридскому "Реалу" со счётом 0:2.

За время выступлений в составе немецкого клуба Адейеми провёл 146 матчей, забил 36 голов и отдал 25 результативных передач.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего футболиста составляет 40 миллионов евро.

Флик одобрил уход четырёх игроков "Барселоны"

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат мира 2026   •   США, Арлингтон   •   1/2 финала, мужчины
15 июля 00:00   •   не начат
Франция
Франция
- : -
Испания
Испания
Кто победит в основное время?
Франция
Ничья
Испания
Проголосовало 10 человек

Реклама

Живи спортом!