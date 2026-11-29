21-летний нападающий бразильского "Палмейраса" Витор Роке продолжает привлекать внимание европейских клубов перед открытием зимнего трансферного окна, передают Vesti.kz.

По информации инсайдера Экрема Конура, за выступлениями бразильского форварда пристально следят английские "Манчестер Юнайтед" и "Эвертон", а также каталонская "Барселона".

Сообщается, что заинтересованные стороны рассматривают возможность сделать предложение о трансфере игрока уже в январе. В Европе Роке считают одним из самых перспективных молодых нападающих, способных усилить линию атаки на долгосрочную перспективу.

Отметим, что Роке уже был игроком "Барселоны". В начале 2024 года каталонцы купили его у "Атлетико Паранаэнсе" за 30 миллионов евро. Однако бразилец не смог проявить себя в составе "сине-гранатовых" и летом того же года отправится в "Бетис" на правах аренды, а в 2025 году был продан "Палмейрасу" за 25,5 миллиона евро.

В сезоне-2025/26 он провёл 44 матча во всех турнирах, забил девять голов и сделал три результативные передачи.