"Барселона" задумала подписать восходящую звезду "Баварии"

"Барселона" проявляет интерес к 18-летнему атакующему полузащитнику мюнхенской "Баварии" Леннарту Карлу, за которым также следят мадридский "Реал" и несколько клубов английской премьер-лиги, передают Vesti.kz.

"Барселона" следит за талантом "Баварии"

Как информирует Fichajes.net со ссылкой на журналиста Экрема Конура, каталонский клуб включил Карла в список потенциальных трансферных целей. При этом официальных предложений или переговоров с "Баварией" пока не было.

В прошлом сезоне немец ярко проявил себя в команде Венсана Компани, однако в нынешнем стал получать меньше игрового времени, проведя на поле всего 449 минут.

На фоне этой ситуации почётный президент "Баварии" Ули Хёнесс заявил о намерении серьёзно поговорить с футболистом, подчеркнув, что тому ещё далеко до статуса состоявшейся звезды. Спортивный директор клуба Макс Эберль, в свою очередь, выступил в защиту игрока.





Конкуренция со стороны английских клубов

Как сообщает BILD со ссылкой на Кристиана Фалька, "Арсенал", "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" уже интересовались условиями возможного перехода Карла.

Рыночная стоимость футболиста оценивается примерно в 60 миллионов евро. Его контракт с "Баварией" рассчитан до 2029 года, а переговоры о продлении соглашения пока не проводились.

Позиция "Баварии"

Мюнхенский клуб считает Карла важной частью своего будущего и не намерен облегчать его уход.

"Барселону" привлекают универсальность немца, его дриблинг и способность создавать моменты в атаке. Однако интерес каталонцев пока ограничивается наблюдением за игроком, без конкретных шагов по его приобретению.