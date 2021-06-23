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"Барселона" задумала подписать Роналду и включить в сделку двух своих футболистов

"Барселона" задумала подписать Роналду и включить в сделку двух своих футболистов
Криштиану Роналду. Фото: Reuters©
Новости спорта Футбол Испания
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"Барселона" проявляет интерес к нападающему "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на AS. По данным источника, в трансфере португальца заинтересован президент каталонского клуба Жоан Лапорта.

Отмечается, что он мечтает собрать Лионеля Месси и Роналду в "Барселоне" и войти в историю футбола, объединив в одной команде двух звезд, которые доминировали в мужском футболе на протяжении последнего десятилетия.

В рамках сделки по переходу Роналду "сине-гранатовые" могут предложить итальянцам двух своих игроков, а именно кого-то из этих футболистов - Антуан Гризманн, Серхи Роберто и Филиппе Коутиньо.

У Роналду остался год до истечения срока контракта с "Ювентусом". 36-летний португальский нападающий является воспитанником "Спортинга". Выступает в составе туринского клуба с 2018 года, перейдя из мадридского "Реала" за 117 миллионов евро. Он стал лучшим бомбардиром Серии А в сезоне-2020/2021, забив 29 голов.

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Метки:
Барселона Ла Лига Ювентус Роналду Криштиану

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