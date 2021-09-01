"Барселона" взяла нападающего на смену Месси и отпустила Гризманна в "Атлетико"

Форвард "Севильи" Люк де Йонг перешел в "Барселону". Об этом сообщает пресс-служба каталонского клуба.

31-летний нидерландский футболист был арендован "сине-гранатовыми" до 30 июня следующего года. За два сезона в "Севилье" он провел 69 матчей в Ла Лиге, в которых забил десять голов и сделал два ассиста.

При этом "Барселона" отдала 30-летнего нападающего сборной Франции Антуана Гризманна в аренду мадридскому "Атлетико" с опцией продления контракта еще на один сезон.

Напомним, в летнее межсезонье каталонцы не смогли удержать главную звезду команды Лионеля Месси, перебравшегося в ПСЖ.

После трех туров "Барселона" с семью очками занимает четвертое место в турнирной таблице. Подопечные Рональда Кумана следующий матч в чемпионате проведут на выезде с "Севильей" 12 сентября.

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