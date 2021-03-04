"Барселона" вышла в финал Кубка Испании и установила историческое достижение

Каталонская "Барселона" разгромила "Севилью" в ответном матче и вышла в финал Кубка Испании, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Барселоне на стадионе "Камп Ноу" и завершилась победой хозяев в овертайме - 3:0.

Основное время матча завершилось со счетом 2:0. В составе "Барселоны" голы забили Усман Дембеле (12-я минута), Жерар Пике (90+4) и Мартин Брейтуэйт (95-я). На 73-й минуте полузащитник "Севильи" Лукас Окампос не реализовал пенальти. Гости заканчивали матч вдевятером после удалений Фернандо (90+2) и Люка Де Йонга (103).

Напомним, в первом матче "Севилья" победила "Барселону" со счетом 2:0.

Таким образом, "Барселона" вышла в финал Кубка Испании, где сыграет с победителем пары "Леванте" - "Атлетик".

Как отмечает твиттер MisterChip, "Барселона" стала первой командой за 119-летнюю историю Кубка Испании, которой удалось дойти до финала в десятый раз за тринадцать сезонов.