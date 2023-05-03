"Барселона" вырвала победу на 85-й минуте и побила клубный рекорд

"Барселона" обыграла "Осасуну" в 33-м туре чемпионата Испании по футболу (Ла Лига). Встреча прошла на "Камп Ноу" и завершилась со счетом 1:0, передают Vesti.kz.
Решающий гол на 85-й минуте забил Жорди Альба. При этом гости с 27-й минуты играли в меньшинстве из-за удаления Хорхе Эррандо.
По информации Sport24, каталонский клуб провел свой 25-й матч в сезоне Ла Лиги-2022/23 без пропущенных мячей. Таким образом, "сине-гранатовые" побили клубный рекорд, превзойдя достижение сезона-1986/87 (24 сухие игры).
Рекорд Ла Лиги - 26 сухих матчей "Депортиво" в сезоне-1993/94.
"Барселона" также стала первой командой Ла Лиги, которая провела 15 сухих матчей в сезоне на домашнем стадионе.
В 34-м туре, 13 мая, "Осасуна" дома примет "Альмерию", а на следующий день "Барселона" на выезде встретится с "Эспаньолом".
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