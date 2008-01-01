"Барселона" выиграла у лидера и поднялась на пятое место в чемпионате Испании

"Барселона" одержала победу над "Реал Сосьедадом" в перенесенном матче 19-го тура чемпионата Испании по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Барселоне, закончилась со счетом 2:1 в пользу "сине-гранатовых". У победителей голы забили Жорди Альба (31-я минута) и Френки де Йонг (43), а у гостей отличился Виллиан Жозе (27).

"Барселона" набрала 20 очков в 12 играх и поднялась на пятое место в турнирной таблице Примеры. "Реал Сосьедад" (26 очков после 14 матчей) располагается на второй строчке. У "Атлетико" и "Реала" также по 26 баллов.