"Барселона" выбрала главную трансферную цель - известна цена

Каталонская "Барселона" предпримет очередную попытку подписать нападающего английского "Ливерпуля" Луиса Диаса, передают Vesti.kz.

Инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что колумбиец является главной целью "сине-гранатовых" на летнее трансферное окно. Отмечается, сам футболист также хочет перейти в "Барселону".

В то же время каталонцы понимают, что им предстоят тяжелые переговоры с "Ливерпулем", поскольку мерсисайдцы уже отклонили два предложения по Диасу.

"Барселона" вернулась к кандидатуре колубийца после того, как сорвалась сделка по Нико Уильямсу, который заключил новый контракт с "Атлетиком" из Бильбао до 2035 года.

В этом сезоне 28-летний колумбиец принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых 17 раз поразил ворота соперников и записал на свой счет восемь голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Диаса в 70 миллионов евро.