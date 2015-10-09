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Испания
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"Барселона" выбрала главную трансферную цель - известна цена

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"Барселона" выбрала главную трансферную цель - известна цена ©depositphotos.com

Каталонская "Барселона" предпримет очередную попытку подписать нападающего английского "Ливерпуля" Луиса Диаса, передают Vesti.kz.

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Каталонская "Барселона" предпримет очередную попытку подписать нападающего английского "Ливерпуля" Луиса Диаса, передают Vesti.kz.

Инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что колумбиец является главной целью "сине-гранатовых" на летнее трансферное окно. Отмечается, сам футболист также хочет перейти в "Барселону".

В то же время каталонцы понимают, что им предстоят тяжелые переговоры с "Ливерпулем", поскольку мерсисайдцы уже отклонили два предложения по Диасу.

"Барселона" вернулась к кандидатуре колубийца после того, как сорвалась сделка по Нико Уильямсу, который заключил новый контракт с "Атлетиком" из Бильбао до 2035 года.

В этом сезоне 28-летний колумбиец принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых 17 раз поразил ворота соперников и записал на свой счет восемь голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Диаса в 70 миллионов евро.


Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 38 25 9 4 86-41 84
2 Арсенал 38 20 14 4 69-34 74
3 Манчестер Сити 38 21 8 9 72-44 71
4 Челси 38 20 9 9 64-43 69
5 Ньюкасл Юнайтед 38 20 6 12 68-47 66
6 Астон Вилла 38 19 9 10 58-51 66
7 Ноттингем Форест 38 19 8 11 58-46 65
8 Брайтон энд Хов Альбион 38 16 13 9 66-59 61
9 Борнмут 38 15 11 12 58-46 56
10 Брентфорд 38 16 8 14 66-57 56
11 Фулхэм 38 15 9 14 54-54 54
12 Кристал Пэлас 38 13 14 11 51-51 53
13 Эвертон 38 11 15 12 42-44 48
14 Вест Хэм Юнайтед 38 11 10 17 46-62 43
15 Манчестер Юнайтед 38 11 9 18 44-54 42
16 Вулверхэмптон Уондерерс 38 12 6 20 54-69 42
17 Тоттенхэм Хотспур 38 11 5 22 64-65 38
18 Лестер Сити 38 6 7 25 33-80 25
19 Ипсвич 38 4 10 24 36-82 22
20 Саутгемптон 38 2 6 30 26-86 12

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