Испания
Вчера 23:20

"Барселона" выбрала четырёх защитников для усиления в январе

Ханси Флик. Фото: Depositphotos/mrogowski_photography©

"Барселона" в январе сделает новую попытку подписать 18-летнего защитника "Твенте" Руда Нейстада после того, как все летние предложения по нему были отклонены. Из-за высокой конкуренции за игрока президент каталонцев Жоан Лапорта держит в списке ещё три альтернативы, передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

Бразильский левша и универсал из "Аякса"

Первый запасной вариант - левоногий защитник "Атлетико Паранаэнсе" Артур Диас, недавно вызванный Карло Анчелотти в сборную Бразилии. По данным Globo Esporte, он стоит около 25 миллионов евро, а переговоры могут облегчить хорошие отношения клубов после трансфера Витора Роке.

Второй кандидат - универсал "Аякса" Юри Бас (играет в центре защиты, на фланге и в опорной зоне) с контрактом до 2028 года. По информации De Telegraaf, амстердамцы требуют за него около 34 миллионов евро, что осложняет зимнюю сделку.

Вариант из "Манчестер Сити"

Третий претендент - правша Витор Рейс, предпочитающий играть слева в центре обороны. Из-за нехватки практики в "Манчестер Сити" и грозящих клубу санкций он готов уйти, а в его пользу говорит опыт выступлений в Ла Лиге во время аренды в "Жироне".

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 12 11 0 1 48-13 33
2 Реал М 12 10 0 2 31-10 30
3 Атлетико М 12 9 1 2 23-10 28
4 Бетис 12 8 2 2 20-15 26
5 Реал Сосьедад 12 7 1 4 21-20 22
6 Севилья 12 5 3 4 17-19 18
7 Атлетик 11 4 4 3 15-11 16
8 Депортиво 12 3 6 3 15-14 15
9 Вильярреал 12 4 3 5 17-15 15
10 Расинг 12 4 2 6 17-30 14
11 Сельта 12 2 7 3 10-10 13
12 Алавес 12 3 4 5 15-17 13
13 Райо Вальекано 11 3 3 5 15-21 12
14 Осасуна 12 3 3 6 12-23 12
15 Эспаньол 12 3 3 6 13-14 12
16 Хетафе 12 3 3 6 8-18 12
17 Леванте 12 2 5 5 16-21 11
18 Эльче 12 2 4 6 14-20 10
19 Валенсия 12 2 3 7 8-20 9
20 Малага 12 0 5 7 9-23 5

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