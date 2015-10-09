Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Испания
Сегодня 14:20
 

"Барселона" вмешалась в сделку и увела 18-летнего таланта у "Милана"

  Комментарии

Поделиться
"Барселона" вмешалась в сделку и увела 18-летнего таланта у "Милана" ©Depositphotos/JordiSalas

18-летний нидерландский защитник Ювенсли Онштейн перешёл в каталонскую "Барселону" из бельгийского "Генка", передают Vesti.kz.

Поделиться

18-летний нидерландский защитник Ювенсли Онштейн перешёл в каталонскую "Барселону" из бельгийского "Генка", передают Vesti.kz.

Онштейн ранее находился в системе амстердамского "Аякса". В октябре 2023 года он подписал трёхлетний контракт с бельгийским топ-клубом "Генк".

25 февраля 2024 года Онштейн дебютировал на профессиональном уровне в составе молодёжной команды "Генка" в первом дивизионе Б.

В январе 2026 года появились сообщения о возможном крупном трансфере Онштейна. "Милан" проявлял конкретный интерес и вел предварительные переговоры, но договориться не удалось после того, как в сделку вмешалась "Барселона".

31 января 2026 года Онштейн официально перешёл во вторую команду "Барселоны", подписав контракт до лета 2028 года с опцией продления ещё на один сезон. Сумма сделки не разглашается.


Ранее был назван главный враг "Барселоны" в этом сезоне. А ещё стало известно, что интересовавший каталонский клуб игрок перейдёт в "Атлетико" за 40 миллионов.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Франции 2025/26   •   Франция, Страсбур   •   Регулярный чемпионат, мужчины
2 февраля 00:45   •   не начат
Страсбур
Страсбур
(Страсбур)
- : -
ПСЖ
ПСЖ
(Париж)
Кто победит в основное время?
Страсбур
Ничья
ПСЖ
Проголосовало 11 человек

Реклама

Живи спортом!