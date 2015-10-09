"Барселона" вмешалась в сделку и увела 18-летнего таланта у "Милана"

18-летний нидерландский защитник Ювенсли Онштейн перешёл в каталонскую "Барселону" из бельгийского "Генка", передают Vesti.kz.

Онштейн ранее находился в системе амстердамского "Аякса". В октябре 2023 года он подписал трёхлетний контракт с бельгийским топ-клубом "Генк".

25 февраля 2024 года Онштейн дебютировал на профессиональном уровне в составе молодёжной команды "Генка" в первом дивизионе Б.

В январе 2026 года появились сообщения о возможном крупном трансфере Онштейна. "Милан" проявлял конкретный интерес и вел предварительные переговоры, но договориться не удалось после того, как в сделку вмешалась "Барселона".

31 января 2026 года Онштейн официально перешёл во вторую команду "Барселоны", подписав контракт до лета 2028 года с опцией продления ещё на один сезон. Сумма сделки не разглашается.

