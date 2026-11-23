Футболистки "Барселоны" разгромили "Атлетик" из Бильбао в домашнем матче 12-го тура женского чемпионата Испании, передают Vesti.kz

Встреча на стадионе имени Йохана Кройфа завершилась со счетом 6:0. В составе победительниц дубль оформила Каролине Грэм Хансен (49-я и 56-я минуты), а также отличились Айша Камара (27-я), Эва Пайор (78-я) и Майсса Баха (90-я). Ещё один мяч в свои ворота срезала футболистка гостей Элене Гуртубай (45+1-я).

Благодаря этой победе "Барселона" набрала 31 балл и продолжает лидировать в турнирной таблице, опережая идущий вторым мадридский "Реал" на четыре балла. "Атлетик" с 19 очками занимает пятое место.

Следующую игру в чемпионате "Барселона" проведёт на своём поле с "Эспаньолом" 8 декабря, а "Атлетик" в этот день примет дома "Алавес".