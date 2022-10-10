"Барселона" установит статую Месси

Новости спорта Футбол Испания
Сегодня 12:55
©ПСЖ

У Лионеля Месси появится статуя возле стадиона "Камп Ноу" в Барселоне, сообщает "Р-Спорт". Об этом заявил президент испанского футбольного клуба Жоан Лапорта.

В настоящее время выступает аргентинец за французский "Пари Сен-Жермен". 
 
"Мы установим статую Месси за пределами "Камп Ноу". Решение принято", - заявил Лапорта.
 
Ранее СМИ сообщали, что Месси не собирается продлевать контракт с "ПСЖ" и обсуждал с Лапортой возможное возвращение в клуб.

Семикратный обладатель "Золотого мяча" Месси летом 2021 года покинул "Барселону", где провел всю взрослую карьеру, после завершения срока контракта заключил соглашение с ПСЖ по схеме "2+1". По окончании сезона-2022/23 35-летний аргентинец может стать свободным агентом.
 

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Метки:
Месси Лионель Барселона ПСЖ

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