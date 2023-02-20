"Барселона" установила рекорд Ла Лиги

Новости спорта Футбол Испания
Сегодня 10:40 Комментарии 1
©ФК "Барселона"

"Барселона" установила рекорд чемпионата Испании по футболу по сухим матчам, сообщают Vesti.kz со ссылкой на OptaJose.

В 22 турах Ла Лиги каталонская команда не пропустила в 17 играх. Она превзошла достижение "Депортиво", который в сезоне-1993/94 смог сохранить свои ворота в неприкосновенности в 16 матчах.

Напомним, в последнем матче 22-го тура "Барса" обыграла "Кадис" со счетом 2:0.

Подопечные Хави с победной серией в семь игр продолжают возглавлять турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав 59 очков. Идущий вторым мадридский "Реал" отстает на восемь баллов. 

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Метки:
Барселона Испания
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