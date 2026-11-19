Защитник "Барселоны" Жюль Кунде вернулся к тренировкам в общей группе после месячного отсутствия из-за травмы, передают Vesti.kz.

По данным Diario SPORT, француз планирует принять участие в предстоящем матче 13-го тура Ла Лиги против "Вильярреала", который пройдёт 22 ноября на стадионе "Камп Ноу".

Кунде выбыл из строя 17 октября после гостевой игры с "Бетисом" (5:2), где получил растяжение связок левого голеностопа. Изначально врачи отводили на восстановление от семи до десяти дней, однако он форсировал подготовку ради участия в эль-класико с "Реалом". Из-за сохранявшегося дискомфорта медицинский штаб решил не рисковать здоровьем игрока, в результате чего француз пропустил пять встреч.

Жюль Кунде. Фото: Depositphotos/mrogowski_photography©

Кунде защищает цвета "Барселоны" с 2022 года, когда перешёл из "Севильи" за 50 миллионов евро.

В текущем сезоне футболист сборной Франции провёл восемь матчей за каталонский клуб, забил один гол и отдал одну результативную передачу. В четырёх случаях выходил в стартовом составе, ещё в четырёх - на замену.