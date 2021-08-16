"Барселона" стартовала с результативной победы в Ла Лиге

"Барселона" обыграла "Реал Сосьедад" в первом туре чемпионата Испании по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча, прошедшая на "Камп Ноу", завершилась со счетом 4:2 в пользу каталонского клуба. Хозяева вели 3:0, но под занавес игры умудрились пропустить два быстрых мяча. И все же подопечные Рональда Кумана не упустили первые очки в сезоне, забив еще один мяч в компенсированное время.

В составе победителей отличились Жерар Пике (19-я минута), Мартин Брейтуэйт (45+2-я, 59-я), Серхи Роберто (90+1-я). У проигравших голами отметились Юлен Лобете (82-я) и Микель Оярсабаль (85-я).

Во втором туре, 21 августа, "Барселона" в гостях сыграет с "Атлетиком", а на следующий день "Реал Сосьедад" дома примет "Райо Вальекано".

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