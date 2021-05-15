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"Барселона" собралась обновить состав и избавиться от 14 футболистов

В клубе хотят бороться за трофеи в следующем сезоне.

"Барселона" собралась обновить состав и избавиться от 14 футболистов
Футболисты "Барселоны". Фото: Reuters©
Новости спорта Футбол Испания
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Руководство каталонской "Барселоны" планирует провести серьезное обновление состава, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, "сине-гранатовые" рассматривают возможность того, что клуб покинут до 14 футболистов. Среди "лишнх" игроков называют Нето, Самуэля Юмтити, Джуниора Фирпо, Миралема Пьянича, Матеуса Фернандеса, Мартина Брайтвайта, Филиппе Коутиньо.

"Барселона" рассчитывает, что такие шаги позволят значительно сэкономить на зарплате, а также, возможно, выгодно продать одного из игроков. В клубе считают, что глубокая перестройка состава позволит им бороться за трофеи в следующем сезоне.

На данный момент "Барселона"занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. От лидирующего "Атлетико" команда отстает на четыре очка.

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Метки:
Барселона Ла Лига

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