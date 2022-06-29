"Барселона" сделала новое предложение по трансферу Левандовски

©Reuters
Новости спорта Футбол Испания
Сегодня 15:00

Каталонская "Барселона" сделала новое предложение мюнхенской "Баварии" по трансферу нападающего Роберта Левандовски. Об этом пишет Bild.

По информации источника, речь идет о сумме в 40 миллионов евро плюс бонусы. Отмечается, что "Бавария" готова рассмотреть предложения только от 50 миллионов евро.

Сам Левандовски хочет перейти в "Барселону" в ближайшие две недели. Поляк не хочет начинать предсезонные сборы с "Баварией", за которую выступал с 2014 года.

В минувшем сезоне форвард провел за мюнхенцев 46 матчей во всех турнирах, в которых забил 50 голов и сделал семь результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.

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Метки:
Барселона Бавария

Футбол Испания
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