"Барселона" решила расстаться с 8 игроками

Каталонская "Барселона" намерена расстаться с восемью игроками в летнее трансферное окно. Такие обязательства взял на себя спортивный директор "сине-гранатовых" Матеу Алемани, сообщает журналист Хави Мигель.

По информации источника, речь идет о защитниках Клемане Лангле, Серджино Десте и Эрике Гарсии, полузащитниках Франке Кессье, Пабло Торре и Нико Гонсалесе, а также нападающих Ферране Торресе и Алексе Кольядо.

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Отмечается, что Торре отправится в аренду для получения опыта. В то же время клуб готов сохранить Гарсию, но продаст его при получении достойного предложения.

Со всеми остальными "Барселона" готова расстаться на полноценной основе ради оптимизации финансового положения. В первую очередь с Лангле и Дестом, которые получают большие зарплаты.

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