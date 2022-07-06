"Барселона" разозлилась на испанскую футбольную федерацию

В "Барселоне" выразили разочарование действиями Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), сообщает "Чемпионат" со ссылкой на Mundo Deportivo.

По информации источника, в клубе считают, что действия организации и главного тренера женской сборной Испании Хорхе Вильды привели к серьезной травме испанской полузащитницы Алексии Путельяс.

По мнению руководства "Барселоны", футболистка не получала отдыха, что привело к разрыву передней крестообразной связки левого колена. Из-за травмы Путельяс не сыграет на чемпионате Европы серди женских сборных, а также не сможет помочь "Барселоне" в течение нескольких месяцев.

Чемпионат Европы среди женских сборных пройдет с 6 по 31 июля 2022 года в Англии. Сборная Испании сыграет в группе В с командами Германии, Дании и Финляндии.

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