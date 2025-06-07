"Барселона" приняла шокирующее решение по лидеру клуба

Каталонская "Барселона" и ее новый главный тренер Ханс-Дитер Флик утратили доверие к 33-летнему вратарю Марку-Андре тер Штегену.

По информации журналиста Хави Торреса, причиной разногласий стало поведение голкипера после восстановления от серьезной травмы колена. Немецкий наставник остался недоволен требованием тер Штегена выйти в стартовом составе на полуфинальные матчи Лиги чемпионов против "Интера", несмотря на то, что тот только недавно оправился от повреждения.

Тер Штеген защищает цвета "Барселоны" с 2014 года. После длительного отсутствия он вернулся в строй в мае. Его действующий контракт с клубом рассчитан до 2028 года.