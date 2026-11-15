"Барселона" приняла решение по трансферу наследника Мохамеда Салаха

"Барселона" не отпустит 18-летнего египетского нападающего Хамзу Абделькарима в зимнее трансферное окно, передают Vesti.kz.

Как сообщает Sport, несмотря на поступившие предложения, руководство клуба исключило вариант с январской арендой и планирует следить за развитием игрока под руководством Ханси Флика. В этом сезоне форвард, которого называют наследником Мохамеда Салаха в сборной Египта, провёл лишь два официальных матча, отыграв 12 минут в Ла Лиге.

Был лучшим бомбардиром предсезонки

Летом Абделькарим стал лучшим бомбардиром "Барселоны" на предсезонке, забив четыре гола в пяти играх, но из-за высокой конкуренции в атаке не закрепился в ротации.

Клуб не хочет торопить события: нападающий продолжит тренироваться с основой, а при необходимости будет получать практику в "Барсе Атлетик" или молодёжных командах.





Ранее игрока связывали с переходом в итальянский "Комо" Сеска Фабрегаса. Однако отец футболиста Мохаммед Абдель Карим назвал эти слухи выдумкой (Mundo Deportivo), а инсайдер Фабрицио Романо подтвердил отсутствие переговоров с итальянским клубом.

В сентябре Абделькарим продлил контракт с "Барселоной" до июня 2030 года, и клуб рассчитывает на него в долгосрочной перспективе.