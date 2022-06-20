"Барселона" придумала способ купить Левандовски

Каталонская "Барселона" близка к покупке нападающего "Баварии" Роберта Левандовски, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на AS.

По информации источника, испанский клуб согласен заплатить 50 миллионов евро - именно столько требовали мюнхенцы. В "Барселоне" проработали финансовый план, благодаря которому смогут без последствий закрыть этот трансфер. Каталонцы намерены заполучить поляка в текущее трансферное окно.

Также сообщалось об интересе к Левандовски со стороны лондонского "Челси" и "Пари Сен-Жермена".

Ранее сам Левандовски объявил о желании покинуть "Баварию", за которую выступал с 2014 года. В минувшем сезоне форвард провел за мюнхенцев 46 матчей во всех турнирах, в которых забил 50 голов и сделал семь результативных передач.

Контрактное соглашение польского нападающего с "Баварией" рассчитано до лета 2023 года. Портал Transfermarkеt оценивает игрока в 45 миллионов евро.