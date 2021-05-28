"Барселона" предложила Месси десятилетний контракт с необычными условиями

Скоро соглашение клуба с аргентинцем закончится.

Фото: barcablaugranes.com
Новости спорта Футбол Испания
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Сегодня 11:12

"Барселона" предложила форварду Лионелю Месси контрактное соглашение на десять лет, передает "Чемпионат".

По данным источника, условия контракта весьма интересны. Так, он проведет в каталонском клубе первые два сезона, а затем в роли посла "Барсы" будет выступать в MLS на протяжении трех лет. Последние же пять лет контракта он вновь проведет в испанской команде, где займет одну из должностей.

Отмечается, "Барселона" настроена оптимистично на возможность продления контракта на таких условиях.

Напомним, что соглашение клуба с Месси заканчивается 30 июня 2021 года. 33-летний аргентинец всю карьеру провел в его составе.

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Метки:
Месси Лионель Барселона Испания Аргентина


Футбол Испания
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Сегодня 11:12
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