"Барселона" потеряла трофей и вылетела из Кубка Испании

"Барселона" не смогла пробиться в четвертьфинал Кубка Испании по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В матче 1/8, который прошел в Бильбао, каталонская команда проиграла местному "Атлетику" со счетом 2:3.

Хозяева первыми вышли вперед. Уже на второй минуте гол забил Икер Муньяин. На 20-й "Барселона" сравняла благодаря точному удару Феррана Торреса.

Ничья 1:1 продержалась до самой концовки матча. На 86-й минуте Иньиго Мартинес вновь вывел "Атлетик" вперед. И уже на третьей добавленной минуте "Барселона" снова отыгралась, на этот раз благодаря голу Педри.

Со счетом 2:2 завершилось основное время матча. А в конце первого дополнительного тайма в ворота каталонцев был назначен пенальти, который в итоге и принес "Атлетику" победу. Его реализовал Муньяин, оформивший дубль.

Напомним, что "Барселона" стала победителем прошлогоднего Кубка Испании, причем в финале тогда она разгромила именно "Атлетик" со счетом 4:0.