"Барселона" получила ответ? Симеоне высказался о будущем Альвареса

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал будущее Хулиана Альвареса, передают Vesti.kz.

Аргентинский специалист дал понять, что в клубе высоко ценят нападающего и хотели бы сохранить его в команде.

"Хулиан – фантастический футболист, лучший игрок "Атлетико". Я могу говорить о нем только хорошее, потому что он действительно выдающийся игрок. Сейчас он находится в расположении сборной Аргентины на чемпионате мира-2026, поэтому ему нужно думать о следующем матче за национальную команду. Если он останется с нами, мы продолжим строить командную игру вокруг него. Мы очень довольны тем, как он выкладывается в каждом матче за "Атлетико", – цитируют Симеоне ESPN.

При этом "Барселона" по-прежнему настроена заполучить Альвареса и не собирается сворачивать попытки его подписания.

Напомним, Альварес перешел в "Атлетико" из "Манчестер Сити" летом 2024 года. Сумма трансфера составила 75 миллионов евро. За мадридский клуб аргентинец провел 106 матчей, забил 49 голов и отдал 17 результативных передач.

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"EL MEJOR FUTBOLISTA QUE TENEMOS EN EL ATLÉTICO DE MADRID, ENTRE LOS MEJORES 5 DEL MUNDO ESTÁ SIN DUDAS. SI SE QUEDA TENEMOS PENSADO GENERAR EL JUEGO ALREDEDOR DE ÉL"



🚨 ATENCIÓN: ¡El Cholo Simeone habló sobre el futuro de Julián Álvarez, destacó que se comportó bien como… pic.twitter.com/aB76pUqNoP — SportsCenter (@SC_ESPN) July 3, 2026

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