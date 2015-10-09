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"Барселона" получила ответ? Симеоне высказался о будущем Альвареса

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"Барселона" получила ответ? Симеоне высказался о будущем Альвареса Хулиан Альварес. Фото: ©mrogowski_photography

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал будущее Хулиана Альвареса, передают Vesti.kz

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Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал будущее Хулиана Альвареса, передают Vesti.kz

Аргентинский специалист дал понять, что в клубе высоко ценят нападающего и хотели бы сохранить его в команде.

"Хулиан – фантастический футболист, лучший игрок "Атлетико". Я могу говорить о нем только хорошее, потому что он действительно выдающийся игрок.

Сейчас он находится в расположении сборной Аргентины на чемпионате мира-2026, поэтому ему нужно думать о следующем матче за национальную команду.

Если он останется с нами, мы продолжим строить командную игру вокруг него. Мы очень довольны тем, как он выкладывается в каждом матче за "Атлетико", – цитируют Симеоне ESPN.

При этом "Барселона" по-прежнему настроена заполучить Альвареса и не собирается сворачивать попытки его подписания.

Напомним, Альварес перешел в "Атлетико" из "Манчестер Сити" летом 2024 года. Сумма трансфера составила 75 миллионов евро. За мадридский клуб аргентинец провел 106 матчей, забил 49 голов и отдал 17 результативных передач.

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