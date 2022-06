"Барселона" показала золотую форму

"Барселона" на официальном сайте представила второй комплект формы сезона-2022/23, которая, как и первая, вдохновлена Олимпийскими играми 1992 года, проходившими в Барселоне.

"Эта форма посвящена самым знаковым элементам Игр - олимпийским кольцам и золотым медалям. Это самые ценные из всех олимпийских предметов, которые спортсмены со всего мира стремятся выиграть. Таким образом, цвет золота является абсолютным главным героем нового дизайна, который также включает в себя рисунок карты Барселоны, выделяющий Эшампле, Монжуик и Барселонету в честь Игр 1992 года. Отделка в конце рукавов украшена цветами пяти олимпийских колец.

Этот золотой цвет также символизирует все ценности, необходимые для завоевания олимпийской золотой медали, такие как упорство, амбиции, усилия и постоянное стремление к самосовершенствованию, а также то, как спортсмены, завоевавшие золотые медали, устанавливают стандарты для других.

ФК "Барселона" также хотел, чтобы вторая полоса стала особым намеком на женскую футбольную команду, которая в последние годы отправилась в путь, воплощающий все эти ценности. За последние два сезона команда выиграла исторический требл, в том числе свой первый титул в Лиге чемпионов, а в этом сезоне не только выиграла требл на национальном уровне, но и установила два подряд мировых рекорда по посещаемости женских футбольных матчей, заполнив "Камп Ноу" в четвертьфинале Лиги чемпионов с "Реалом" и повторив это в полуфинале с "Вольфсбургом".

Как и первый комплект, эта выездная форма также представлена под слоганом "Пламя живет", напоминая о том, что олимпийский дух, который привел город Барселону в новую эру, все еще горит и является частью повседневной жизни мужчин и женщин в каталонской столице.

Олимпийское влияние сделало Барселону ориентиром для всего мира. Точно так же ФК "Барселона" всегда был эталоном как на поле, так и за его пределами, благодаря своим уникальным качествам он был признан "больше, чем клубом" как дома, так и за рубежом.

Кампания также знакомит с концепцией олимпийского золота, включая различные последовательности изображений легенды "Барсы" Альберта Феррера, поднимающегося на подиум на Играх 1992 года в Барселоне.

Как и в случае с домашней формой, футболки и шорты, в которых будут играть футболисты, а также реплики, которые носят болельщики, изготовлены из 100 процентов переработанного полиэстера, изготовленного из переработанных пластиковых бутылок", - написала пресс-служба на официальном сайте клуба.

