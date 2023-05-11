"Барселона" подверглась многомиллионному штрафу

Новости спорта Футбол Испания
Вчера 16:00
©twitter.com/FCBarcelona

Налоговое агентство Испании наложило штраф на "Барселону", сообщает El Confidencial. Его сумма составляет 15,7 миллиона евро.

Это все последствия дела, открытого в 2019 году из-за предполагаемых нарушений каталонской организации.

Как отмечает издание со ссылкой на источник, нарушения имели место в ряде моментов. Так, не проводилась декларация оплаты чартерных рейсов игрокам и велся неправильный учет компенсаций, полученных Ардой Тураном и Алексом Сонгой после ухода из клуба.

Напомним, в нынешнем сезоне "Барселона" возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги. У клуба 82 очка после 33 туров. Идущий вторым "Атлетико" отстает на 11 баллов.

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Метки:
Барселона

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