"Барселона" подпишет игрока сборной Англии

"Барселона" приняла решение воспользоваться опцией выкупа нападающего Маркуса Рэшфорда, права на которого принадлежат "Манчестер Юнайтед".

Минувшим летом каталонский клуб арендовал английского форварда с правом последующего выкупа за 30 миллионов евро. Как сообщают источники в Англии, главный тренер "МЮ" Майкл Кэррик был бы не против возвращения 28-летнего футболиста и рассматривал его в качестве одного из ключевых игроков команды.

Тем не менее, по информации Diario Sport, руководство и тренерский штаб "Барселоны" полностью удовлетворены выступлениями Рэшфорда. В клубе уже принято окончательное решение — каталонцы активируют опцию выкупа.

Отмечается, что сумма трансфера не подлежит обсуждению. "Манчестер Юнайтед" не намерен идти на уступки и рассчитывает получить оговорённые 30 миллионов евро.