Испания
Сегодня 09:55

"Барселона" подпишет игрока сборной Англии

©instagram.com/fcbarcelona

"Барселона" приняла решение воспользоваться опцией выкупа нападающего Маркуса Рэшфорда, права на которого принадлежат "Манчестер Юнайтед".

Минувшим летом каталонский клуб арендовал английского форварда с правом последующего выкупа за 30 миллионов евро. Как сообщают источники в Англии, главный тренер "МЮ" Майкл Кэррик был бы не против возвращения 28-летнего футболиста и рассматривал его в качестве одного из ключевых игроков команды.

Тем не менее, по информации Diario Sport, руководство и тренерский штаб "Барселоны" полностью удовлетворены выступлениями Рэшфорда. В клубе уже принято окончательное решение — каталонцы активируют опцию выкупа.

Отмечается, что сумма трансфера не подлежит обсуждению. "Манчестер Юнайтед" не намерен идти на уступки и рассчитывает получить оговорённые 30 миллионов евро.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 24 16 5 3 46-17 53
2 Манчестер Сити 24 14 5 5 49-23 47
3 Астон Вилла 24 14 4 6 35-26 46
4 Манчестер Юнайтед 24 11 8 5 44-36 41
5 Челси 24 11 7 6 42-27 40
6 Ливерпуль 24 11 6 7 39-33 39
7 Брентфорд 24 11 3 10 36-32 36
8 Сандерленд 24 9 9 6 27-26 36
9 Фулхэм 24 10 4 10 34-35 34
10 Эвертон 24 9 7 8 26-27 34
11 Ньюкасл Юнайтед 24 9 6 9 33-33 33
12 Борнмут 24 8 9 7 40-43 33
13 Брайтон энд Хов Альбион 24 7 10 7 34-32 31
14 Тоттенхэм Хотспур 24 7 8 9 35-33 29
15 Кристал Пэлас 24 7 8 9 25-29 29
16 Лидс Юнайтед 25 7 8 10 34-43 29
17 Ноттингем Форест 25 7 5 13 25-38 26
18 Вест Хэм Юнайтед 24 5 5 14 29-48 20
19 Бернли 24 3 6 15 25-47 15
20 Вулверхэмптон Уондерерс 24 1 5 18 15-45 8

Перейти на страницу турнирной таблицы →