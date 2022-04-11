"Барселона" переманила Левандовски. Подробности

©Reuters
Новости спорта Футбол Испания
Сегодня 19:37

Нападающий сборной Польши и мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски договорился о переходе в "Барселону" в летнее трансферное окно, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на sport.interia.pl.

По данным портала, стороны договорились о подписании трехлетнего контракта этим летом, хотя соглашение Левандовски с "Баварией" действует до июня 2023 года. Помимо "Барселоны", переговоры о трансфере велись с ПСЖ, "Манчестер Сити" и "Ливерпулем".

Последнее слово о переходе остается за "Баварией". Как отмечается, руководство мюнхенского клуба может наложить вето на переход 33-летнего нападающего.

Однако, ссылаясь на источники в окружении самого Левандовски, издание утверждает, что шансы на то, что польский нападающий наденет футболку "сине-гранатовых", куда выше, чем были раньше.

Полное видео боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

Метки:
Барселона Футбольные трансферы


Футбол Испания
0
Сегодня 19:37
© 2008 - 2022 ТОО «EML»