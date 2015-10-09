"Барселона" отказалась от вингера за 85 миллионов: названа причина

"Барселона" отвергла возможность подписания Джейдона Санчо. Главный тренер команды Ханси Флик дал четкий отказ - английский вингер не входит в планы клуба, передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

25-летний Санчо недавно завершил аренду в "Челси", где его выступления оставили желать лучшего. Руководство лондонского клуба отказалось выкупать его контракт, и футболист вернется в "Манчестер Юнайтед". В связи с этим его представители активно ищут для него новый клуб, включая "Барселону".

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Однако тренерский штаб "Барсы" заявил, что не рассматривает Санчо как вариант усиления атаки. По мнению Флика, у игрока нет необходимой стабильности и соревновательного духа для выступлений на высоком уровне в составе клуба.

Главными кандидатами на усиление атакующей линии остаются Луис Диас из "Ливерпуля" и Маркус Рэшфорд из "Манчестер Юнайтед". Кроме того, рассматриваются и другие варианты, однако клуб подходит к трансферам с учетом экономической ситуации и долгосрочной стратегии.

Трансферная политика "Барселоны" становится более взвешенной: клуб не готов идти на риск и подписывать игроков без уверенности в их готовности конкурировать с первых минут.

Напомним, что Санчо перешел в "Манчестер Юнайтед" из дортмундской "Боруссии" в 2021 году, сумма сделки составила 85 миллионов евро. Однако игрок так и не заиграл в АПЛ.МЮ требует двух игроков "Барселоны" в обмен на свою звезду