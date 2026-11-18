Спортивный директор "Барселоны" Деку работает над усилением линии обороны перед зимним трансферным окном 2027 года, передают Vesti.kz.

Как сообщает Fichajes.net со ссылкой на AS, Sky Sports Germany и La Vanguardia, травмы Жюля Кунде, Эрика Гарсии и Андреаса Кристенсена, а также проблемы в матчах с сильными соперниками заставили каталонцев искать нового центрального защитника.

Гвардиол и Та - слишком дорогие варианты

Среди кандидатов рассматриваются Йошко Гвардиол из "Манчестер Сити" и Джонатан Та из "Баварии". Однако их трансферы практически недоступны для "Барселоны" даже на правах аренды.

Деку рассматривает альтернативы

В качестве более доступных вариантов называются защитник "Бетиса" Натан и молодой футболист Хон Мартин из "Реала Сосьедад". Кроме того, Деку может совершить неожиданный трансфер, поскольку ранее он проводил сделки без широкой огласки.

Летом спортивный директор отказался от приобретения Алессандро Бастони из-за финансовых требований "Интера", а также не стал рассматривать Кристиана Ромеро, перешедшего в итоге в мадридский "Атлетико". Доступный бюджет был направлен на трансфер Родри из "Манчестер Сити".

"Барселона" должна освободить место в бюджете

В ноябре и декабре каталонский клуб сосредоточится на продаже игроков, чтобы освободить место в зарплатной ведомости в рамках финансового фэйр-плей. После этого Деку рассчитывает завершить сделку по центральному защитнику в январе 2027 года.