"Барселона" опубликовала фото Левандовски в экипировке клуба

Польский форвард Роберт Левандовски прибыл в расположение "Барселоны", которая проводит предсезонные сборы в Майами (США), сообщается в Twitter испанского клуба.

Пресс-служба каталонцев опубликовала видео, где Левандовски в тренировочном костюме с эмблемой "Барселоны" стоит на пляже в Майами.

"Я очень рад присоединиться к "Барселоне". Вперед, "Барса". Последние дни были долгими, но начинается новая глава в моей жизни, это новый вызов. Я являюсь футболистом, который хочет выигрывать. Не только отдельные матчи, а титулы. Я надеюсь, что с самого начала сезона мы будем побеждать и бороться за трофеи. Я хотел играть за лучшие клубы чемпионата Испании. "Барселона" - это топ-клуб. Надеюсь, что мы сможем выиграть все возможные титулы", - сказал Левандовски.

Напомним, что поляк с 2014 года выступал за "Баварию", но решил ее покинуть. При этом немецкий клуб никак не мог договориться с "Барсой", которая мечтала видеть футболиста у себя.

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