"Барселона" объявила о трансфере Левандовски и установила ценник в 500 миллионов евро

©ФК "Барселона"
Новости спорта Футбол Испания
Сегодня 07:55

Нападающий мюнхенской "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски перешел в "Барселону". Об этом сообщает пресс-служба каталонского клуба.

Трансфер 33-летнего форварда обошелся "сине-гранатовым" в 45 миллионов евро плюс пять миллионов в качестве бонусов. Сам игрок подписал с "Барселоной" контракт на четыре года.

Сумма отступных составляет 500 миллионов евро. Сообщалось, что нападающий будет получать в "Барселоне" зарплату в 30 миллионов евро до вычета налогов.

Левандовски выступал за "Баварию" с 2014 года. За это время он принял участие в 375 матчах, в которых записал в свой актив 344 мяча и отдал 72 результативные передачи.

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Метки:
Барселона Левандовски Роберт

Футбол Испания
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Сегодня 07:55
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