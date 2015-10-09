"Барселона" объявила о завершении карьеры бразильца Рафиньи

Каталонская "Барселона" опубликовала на официальном сайте материал, посвящённый завершению карьеры своего воспитанника — бразильского полузащитника Рафиньи Алькантары, передают Vesti.kz.

Реакция клуба

В публикации "сине-гранатовые" напомнили путь Рафиньи в клубе — от академии до первой команды. Бразилец присоединился к системе "Барсы" в 13-летнем возрасте и дебютировал за основную команду в 2011 году при Хосепе Гвардиоле.

"Всё когда-нибудь подходит к концу, и карьера Рафиньи в профессиональном футболе подошла к своей последней главе", — говорится в материале на официальном сайте клуба.

Карьера и трофеи

Рафинья Алькантара выступал за "Барселону" в разные периоды, также играл на правах аренды за "Сельту" и "Интер", а позднее защищал цвета "Пари Сен-Жермен". В составе каталонского клуба он завоевал 11 трофеев, включая Лигу чемпионов, и провёл 89 матчей, отметившись 12 забитыми мячами.

Накануне Рафинья Алькантара официально объявил о завершении профессиональной карьеры. Полузащитник принял это решение в 32 года из-за постоянных травм. Его старший брат Тьяго, также воспитанник "Барселоны", завершил карьеру в 33 года.

