"Барселона" объявила о трансфере Мемфиса Депая

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"Барселона" сообщила о переходе Мемфиса Депая из "Лиона". Контракт с 27-летним нидерландским форвардом будет рассчитан до конца сезона-2022/23.
Игрок прибудет в расположение "сине-гранатовых", когда у него 30 июня закончится срок соглашения с "Лионом". То есть испанцам он достанется бесплатно, тогда как французский клуб покупал его у "МЮ" за 16 миллионов евро в 2017 году.
В сезоне-2020/21 он провел 40 матчей, забил 22 гола и сделал 12 результативных передач.