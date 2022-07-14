"Барселона" объявила о контракте с чемпионом мира

Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле продлил контракт с каталонским клубом. Об этом сообщает пресс-служба "сине-гранатовых".

Новое соглашение действует до лета 2024 года. Ранее сообщалось, что форвард согласился на понижение зарплаты ради нового соглашения с каталонцами.

Напомним, Дембеле перешел за "Барселону" в 2017 году. За пять лет в клубе он отыграл 150 матчей, забил 32 гола и отдал 34 передачи. С ним в составе "Барселона" по два раза выиграла чемпионат и Кубок Испании, а также стала обладателем Суперкубка страны.

В составе сборной Франции футболист выиграл чемпионат мира-2018.

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