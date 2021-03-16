"Барселона" обошла "Реал" и вышла на второе место в Ла Лиге. Месси сделал дубль и обновил рекорд

Каталонская "Барселона" одержала крупную победу над "Уэской" в матче 27-го тура чемпионата Испании по футболу.

Встреча прошла на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. В составе победителей дубль сделал Лионель Месси (13-я, 90-я минуты). Также в составе "сине-гранатовых" отличились Антуан Гризманн (35-я) и Оскар Мингеса (53-я). У гостей гол забил Рафаэль Мир (45+4) с пенальти.

В матче с "Уэской" Месси записал на свой счет несколько значимых достижений. Благодаря дублю в этой встрече 33-летний аргентинец стал единственным игроком в истории Ла Лиги, который забивал 20 и более голов в 13 сезонах подряд. Кроме того, Месси сравнялся по количеству матчей за "Барселону" с Хави, который являлся единоличным рекордсменом клуба и провел в составе "сине-гранатовых" 767 матчей.

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"Барселона" же продлила победную серию до четырех матчей, а серия каталонцев без поражений достигла 17 игр (14 побед и три ничьих).

"Барселона" набрала 59 очков и поднялась на второе место в Ла Лиге, отставая на четыре балла от мадридского "Атлетико" и опережая на два очка столичный "Реал". "Уэска" с 20 очками занимает 20-ю строчку.