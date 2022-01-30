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"Барселона" нашла замену Усману Дембеле

"Барселона" нашла замену Усману Дембеле
©footballhd.ru
Новости спорта Футбол Испания

"Барселона" на место Усмана Дембеле подпишет Пьер-Эмерика Обамеянга из "Арсенала". Об этом сообщает Eurosport со ссылкой на Mundo Deportivo.

Отмечается, что этот вариант появился благодаря отказу "Атлетико" отпустить в Каталонию Альваро Морату. Габонский форвард переедет в Каталонию в аренду на полгода.

Напомним, что Дембеле не может договориться с "сине-гранатовыми" о новом контракте - клуб не устраивают финансовые запросы французского нападающего.

Обамеянг выступает за "Арсенал" с 2018 года. В нынешнем сезоне АПЛ он провел 14 матчей и забил четыре гола.

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Метки:
Ла Лига Барселона Арсенал

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