"Барселона" нашла замену Месси

В "Барселоне" может появиться новый форвард, сообщает Eurosport со ссылкой на Diario Sport.

Отмечается, что им должен стать Люк де Йонг из "Севильи". Главный тренер каталонского клуба Рональд Куман - поклонник таланта Люка и хочет добавить атаке команды глубины.

Ранее "Барселона" не смогла продлить контракт с Лионелем Месси, который в итоге перешел в ПСЖ.

Отметим, что подопечные Кумана начали новый сезон Ла Лиги с победы над "Реалом Сосьедад" (4:2), после чего сыграли вничью с "Атлетик" из Бильбао (1:1).

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