"Барселона" нашла замену Бускетсу в АПЛ

"Барселона" следующим летом может обратиться к хавбеку "Вулверхэмптона" Рубену Невешу для усиления линии центральной полузащиты, сообщает "Чемпионат".

Отмечается, что еще летом "сине-гранатовые" планировали подписать футболиста и переговорили с его агентом, но не предпринимали конкретных попыток для трансфера, решив в условиях ограниченности финансов сосредоточиться на других целях.

Сам Невеш ждет, что "Барселона" вернется к его кандидатуре, так как каталонцам придется искать замену для Серхио Бускетса, который, как ожидается, покинет команду после окончания контракта, истекающего летом 2023 года.

При этом минувшим летом за Невешем охотились и другие клубы, в том числе английской премьер-лиги (АПЛ). Наибольшую заинтересованность к португальцу проявляли "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль", но футболист ответил отказом, решив подождать предложения "Барселоны".

Добавим, что Transfermarkt текущую стоимость Невеша оценивает в 40 миллионов евро.

За "Вулверхэмптон" он выступает с 2017 года. До этого был игроком "Порту", воспитанником которого и является.

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