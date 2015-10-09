"Барселона" нашла усиление в "Тоттенхэме"

Полузащитник лондонского "Тоттенхэма" и сборной Швеции Лукас Бергвалль по-прежнему входит в сферу трансферных интересов каталонской "Барселоны", передают Vesti.kz.

Бергвалль остаётся в списке целей "Барселоны"

По информации инсайдера Экрема Конура, каталонский клуб изучает долгосрочные варианты усиления средней линии. Одним из кандидатов на переход является 20-летний шведский хавбек, выступающий за лондонцев.

Бергвалль перебрался в "Тоттенхэм" летом 2024 года из шведского "Юргордена". Английский клуб заплатил за его трансфер около 20 миллионов евро. Действующий контракт полузащитника рассчитан до июня 2031 года.

Лукас Бергвалль Фото: Depositphotos/[email protected]

Статистика Бергвалля в "Тоттенхэме"

В нынешнем сезоне швед принял участие в шести матчах за "шпор" во всех турнирах. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 40 миллионов евро.

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