"Барселона" хочет усилить оборону лидером "Спортинга"

"Барселона" рассматривает варианты усиления линии обороны на случай ухода Андреаса Кристенсена или Рональда Араухо, сообщает Mundo Deportivo.

Главным кандидатом на данный момент считается защитник "Спортинга" Гонсалу Инасиу. Игрок сотрудничает с тем же агентством, что и форвард "Баварии" Луис Диас, с представителями которого спортивный директор "Барсы" Деку уже общался минувшим летом.

Кроме того, в списке потенциальных целей каталонцев находятся: Мурилло ("Ноттингем Форест"), Марк Гехи ("Кристал Пэлас"), Луис Бенедетти ("Палмейрас") и Лукас Бералдо ("ПСЖ"), который может сменить клуб в связи с утратой доверия со стороны Луиса Энрике.