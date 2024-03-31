"Барселона" хочет сохранить Хави в клубе

Новости спорта Футбол Испания
Сегодня 23:03
©fcbarcelona.com

Руководство "Барселоны" намерено переубедить главного тренера Хави, который решил покинуть клуб после окончания нынешнего сезона.

По информации Marca, в клубе на постоянной основе идут разговоры с Хави о пересмотре изначального решения, принятого специалистом. На данный момент тренер "Барселоны" остается при своем и не намерен менять планы, но в каталонском клубе не исключают, что Хави останется тренером команды в следующем сезоне.

Руководство клуба надеется убедить Хави остаться поскольку считает, что в нем живет  "бесспорный барселонизм". "Барселона" сохраняет оптимизм в данной ситуации, зная, что испанец готов помочь, если "блауграна" заинтересована в нем.

Напомним, в январе испанец объявил, что покинет пост главного тренера "Барселоны" после сезона 2023/24.

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