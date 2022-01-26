"Барселона" хочет подписать игрока с ценником в 150 миллионов евро

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд является главной трансферной целью каталонской "Барселоны" на лето, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на Catalunya Radio.

По информации источника, "сине-грантовым" будет трудно осуществить трансфер, учитывая финансовые проблемы клуба и интерес к форварду со стороны других команд.

Помимо Холанда, "Барса" интересуется полузащитником "Милана" Франком Кессье, Денисом Закарией из гладбахской "Боруссии", защитником "Челси" Сесаром Аспиликуэтой, игроком "Валенсии" Хосе Луисом Гайей и Никласом Зюле, выступающим за "Баварию".

Холанд стал игроком "Боруссии" в январе 2020 года, перейдя из "Зальцбурга" за 20 миллионов евро. В нынешнем сезоне норвежский форвард принял участие в 14 матчах немецкой Бундеслиги, в которых стал автором 16 голов и шести голевых передач. В трех матчах Лиги чемпионов Холанд забил три гола.

Контракт Холанда с немецким клубом истекает летом 2024 года. Рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 150 миллионов евро.