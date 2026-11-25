Каталонская "Барселона" проявляет интерес к 17-летнему американскому вингеру дортмундской "Боруссии" Матису Альберту, передают Vesti.kz.

"Барселона" следит за молодым талантом

По информации Mundo Deportivo, скауты испанского клуба внимательно наблюдают за выступлениями перспективного футболиста.

Руководство "сине-гранатовых" изучает возможность его приобретения и готовится предпринять первые шаги для потенциального трансфера.

Контракт Альберта с "Боруссией"

Американский вингер присоединился к дортмундскому клубу летом 2026 года. Его действующее соглашение рассчитано до конца июня 2027-го, а рыночная стоимость оценивается в пять миллионов евро.

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