"Барселона" готова продать Гризманна, Коутиньо и еще четырех игроков ради трансфера Холанда

"Барселона" сделала форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда своей главной трансферной целью, сообщает Marca.

Cтоимость трансфера может составить около 100 миллионов евро. "Барселоне" придется расстаться с рядом игроков, чтобы осуществить переход, так как клуб имеет большие задолженности. Каталонцы готовы продать Филиппе Коутиньо, Самуэля Юмтити, Мартина Брайтвайта, Жуниора Фирпо, Антуана Гризманна и Усмана Дембеле. Новое руководство клуба сделает все необходимое, чтобы подписать перспективного норвежца.

На счету 20-летнего Холанда 31 забитый мяч и восемь голевых передач в 29 встречах за "Боруссию" во всех турнирах.

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